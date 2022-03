Paralympics: Gold für Biathletin Leonie Walter aus St. Peter

Die 18-jährige sehbehinderte Biathletin Leonie Walter vom Ski-Club St. Peter hat überraschend Gold bei den Paralympics in Peking geholt.

Die Schülerin aus dem Schwarzwald triumphierte bei den Paralympics in Peking auf der Mitteldistanz im Biathlon in der Klasse der Sehbehinderten. Sie blieb beim Schießen fehlerfrei und siegte mit 3,7 Sekunden Vorsprung auf die Ukrainerin Oksana Schischkowa. Die Freiburgerin Johanna Recktenwald kam auf den vierten Platz. Leonie Walter hatte zuvor bereits Bronze im Biathlon-Sprint auf der klassischen Distanz im Skilanglauf gewonnen. Mit Walters Sieg kommt die zweite deutsche Goldmedaille aus Südbaden. Am Montag hatte die in Freiburg lebende Anna-Lena Forster Gold in der alpinen Super-Kombination geholt.

Die Menschen in St. Peter (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald), der Heimatgemeinde von Leonie Walter, sind stolz auf die 18-Jährige, wie eine Umfrage zeigte. Dass die Biathletin eine Goldmedaille bei den Paralympics in Peking gewinnt, damit hätten sie alle nicht gerechnet. Vor allem ihre Eltern Franz und Renate Walter sind aus dem Häuschen: "Uns sind die Tränen gekommen." Ihr ehemaliger Skilehrer Albert Kürner sagte, Leonie sei eher zurückhaltend gewesen, auf den Skiern aber richtig aufgeblüht.

"Ich glaube, sie hat auf den Skiern vergessen, dass sie eine Behinderung hat."

Bronze beim Weltcup: Erster Medaillen-Erfolg für Walter

Nachwuchsathletin Leonie Walter aus St. Peter (Breisgau-Hochschwarzwald) hatte im Dezember 2021 beim Weltcupauftakt der Para-Biathleten im kanadischen Canmore den ersten Podestplatz ihrer Karriere eingefahren. Die damals 17-Jährige kam in der Klasse der Sehbehinderten nach fehlerfreiem Schießen mit ihrem Guide Pirmin Strecker auf Rang drei. Damit hatte sie sich nachhaltig für die Paralympischen Spiele in Peking empfohlen. Vivian Hösch aus Kirchzarten landete mit ihrem Guide Florian Grimm knapp dahinter auf Rang vier.

Freiburger Biathlet Martin Fleig holt Silbermedaille

Auch der deutsche Fahnenträger Martin Fleig hat bei den Paralympics in Peking seine erste Medaille geholt. Der 32-Jährige aus Freiburg wurde in der sitzenden Klasse im Biathlon über zehn Kilometer mit zwei Schießfehlern Zweiter. Fleig hatte im Ziel 46 Sekunden Rückstand auf den Sieger Liu Mengtao aus China. Dritter wurde der Ukrainer Taras Rad. Vor zwei Tagen war Fleig beim Skilanglauf in der Langdistanz Neunter geworden. Nach seinem zweiten Platz im Biathlon bedankte sich Fleig bei seiner Ehefrau für ihre Unterstützung: "Du schaust immer, dass für mich alles klappt und wie du siehst, hat es funktioniert."

Biathlet Martin Fleig aus Freiburg holt paralympisches Silber in der sitzenden Klasse picture-alliance/dpa

Ski nordisch: Südbadische Athleten stark vertreten

Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) hat ein 18-köpfiges Team zu den Paralympischen Spielen in Peking nominiert. Im Ski nordisch sind neben Leonie Walter weitere Athleten aus Südbaden dabei: Alexander Ehler und Marco Maier aus Kirchzarten, Martin Fleig und Nico Messinger aus Freiburg. Als Guides: Valentin Haag und Pirmin Strecker aus Kirchzarten und Robin Wunderle aus Todtnau.