ADAC-Pannendienst jetzt auch per Fahrrad

Der ADAC Südbaden will sich künftig mehr für Klimaschutz und Nachhaltigkeit einsetzen. In einem landesweiten Pilotprojekt ist in Freiburg nun ein Pannenhelfer auf dem Fahrrad unterwegs. Ein E-Lastenrad mit einem Anhänger, darin 80 Kilogramm Equipement: Damit bringt in Freiburg der ADAC Pannendienst seit Neuestem liegengebliebene Autos wieder in Fahrt. Die Vorteile: Der "Gelbe Engel" verliert keine Zeit in Staus oder zähfließendem Verkehr und ist zudem emissionsfrei und CO2-neutral unterwegs. Das E-Bike-Projekt in Freiburg ist in Baden-Württemberg bislang einzigartig. Aktuell gibt es den Pannendienst per Fahrrad laut ADAC Südbaden nur noch in Berlin und München. Ziel ist, das Pilotprojekt auf ganz Deutschland auszuweiten. Am Samstag will der ADAC bei seiner Mitgliederversammlung in München über weitere Weichenstellungen hin zu einer nachhaltigen Mobilität beraten.