Nach vier Monaten Lockdown hoffen die Menschen auf ein Licht am Ende des Tunnels. Entsprechend sind die vergangenen Wochen mit einer Tunnelfahrt zu vergleichen: mal gibt es Lichtblicke, mal dunkle Abschnitte. Klar ist: es braucht langen Atem.

Ein Tunnel bereitet vielen Menschen Unbehagen, manchen macht er richtig Angst. Weil er eng und bedrückend ist, auch weil er uns einschränkt. Aber immer ist da ein Licht am Ende und irgendwann sind wir durch.

Mit der Pandemie ist es zurzeit wie in einem Tunnel, in einem sehr langen Tunnel, nur, daß da bislang kein Licht war.

Und es scheint, als nähme das alles kein Ende mehr. Auch in unseren Köpfen.

Wir sind gedanklich gefangen. Zwischen Hoffen und Bangen, zwischen morgendlichen Corona-Tagesberichten, Reproduktionszahlen und Inzidenzen.

Gleichzeitig schwindet die Zuversicht immer mehr.

Manchmal wird es in diesem Tunnel ein bisschen heller, doch der Schein trügt. Schnelltests, Impulspapier, Impfoffensive, Perspektivpläne: So viel wurde versprochen, so viel angekündigt und in Aussicht gestellt.

So viele Fragen aber keine Antworten. Warum gibt niemand mal einen Fehler zu? Und was können wir jetzt eigentlich noch glauben?

Es liegt wohl in der Natur des Menschen, daß er dann doch die Hoffnung nicht aufgibt. Die Hoffnung, daß es endlich ein Licht gibt am Ende des Tunnels.