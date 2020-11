per Mail teilen

Die französische Région Grand Est, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland haben gemeinsam einen sogenannten Beistandspakt für mehr grenzüberschreitende Kooperation unterzeichnet. "Gestützt auf die Erfahrungen während der ersten Covid-19-Welle, beabsichtigen die Vertragspartner in der deutsch-französischen Grenzregion einen gemeinsamen Gesundheitsraum zu schaffen", teilte die saarländische Staatskanzlei am Freitag mit. Die Partner verfolgten das Ziel, "die jeweils lageabhängig verfügbaren Ressourcen innerhalb der Gesundheitssysteme, inklusive Bettenkapazitäten, zielgerichteter zur Verfügung zu stellen", heißt es in dem Pakt. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sprach von einem "Zeichen der Freundschaft und der Solidarität".