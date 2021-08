Nach dem deutschen Lebenspartnerschaftsgesetz können gleichgeschlechtliche Paare ihre Partnerschaft eintragen lassen. Zwei Lörracher haben es getan.

Vor 20 Jahren, am 1. August 2001, trat das Gesetz für die Lebenspartnerschaft in Deutschland in Kraft. Es ermöglichte gleichgeschlechtlichen Paaren ihre Partnerschaft eintragen zu lassen, was ihnen zunächst mehr Sicherheit gab. Rechtlich gleichgestellt mit Verheirateten waren sie dennoch nicht - das kam erst später. Doch für Manfred und Uwe Jannikoy war auch das Lebenspartnerschaftsgesetz schon ein Schritt in die richtige Richtung. In Lörrach gehörten sie mit zu den ersten, die von diesem Recht Gebrauch gemacht haben.

Hier das komplette Audio zum Nachhören:

Lebenspartnerschaftsgesetz auf dem Weg zur Gleichstellung

Das Gesetz zur Lebenspartnerschaft war ein wichtiger Schritt in Richtung Gleichstellung. Es war eines der großen Projekte der rot-grünen Bundesregierung. Widerstand gab es von den Unionsparteien. Sie blockierten Teile des Gesetzes im Bundesrat. Die damals unionsgeführten Länder Bayern, Thüringen und Sachsen klagten vor dem Bundesverfassungsgericht - ohne Erfolg. In der Entscheidung des Gerichts 2002 heißt es:

"Ziel des Gesetzes ist es, die Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Paare abzubauen und ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, ihrer Partnerschaft einen rechtlichen Rahmen zu geben."

Nach und nach erhielten gleichgeschlechtliche Paare durch Gerichtsentscheidungen mehr Rechte. Es ging dabei um Fragen der Hinterbliebenenversorgung, der Erbschaftssteuer, der Einkommenssteuer und des Beamtenrechts. Für homosexuelle Paare wurde auch die sogenannte sukzessive Adoption möglich. Damit konnten homosexuelle Menschen das Kind ihres Partners oder ihrer Partnerin adoptieren, so Heike Czarnetzki vom baden-württembergischen Landesveband des "Lesben- und Schwulenverband Deutschland" (LSVD).

"Im Prinzip war jede von uns alleinerziehend. Wenn der biologischen Mutter etwas passiert wäre, wäre das Jugendamt erst einmal mit der Vormundschaft dagestanden. Es war immer eine Angst, wenn einer von uns etwas passiert, werden vielleicht ein oder zwei Kinder aus der Familie gerissen."

Standesamt oder doch nur Landratsamt?

Die Eintragung der Partnerschaft erfolgte zu Beginn nur in der Hälfte der Bundesländern über die Standesämter. Anderenorts waren die Landratsämter zuständig. Durch die Zuständigkeit zum Beispiel der Landratsämter wurde die Ungleichheit hervorgehoben. Das stieß auf Kritik der LSVD-Verbände. Zuletzt wurde die Zuständigkeit der Standesämter in Thüringen zum 1. Januar 2011 und in Baden-Württemberg zum 1. Januar 2012 festgelegt.

Erst 2017 kam die Ehe für alle

2015 verzeichneten die Standesämter fast 100.000 eingetragene Lebenspartnerschaften. Nach jahrzehntelangem Ringen sagt der Bundestag dann am 30.6.2017 "Ja" zur Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel den Abgeordneten der Union in der Sache eine freie "Gewissensentscheidung" überlassen. Schwule und lesbische Menschen dürfen seither heiraten und gemeinsam Kinder adoptieren. Angela Merkel selbst votierte allerdings dagegen.

"Deshalb möchte ich gerne die Diskussion mehr in die Situation führen, dass es eher in Richtung einer Gewissensentscheidung ist, als dass ich jetzt hier per Mehrheitsbeschluss irgendwas durchpauke."

Heike Czarnetzki hatte nicht damit gerechnet, dass in 20 Jahren die rechtliche Gleichstellung so große Fortschritte macht. Wir waren Bürger zweiter Klasse, sagt sie rückblickend. "Wir haben beide Geschwister. Wir haben gesehen, welche Rechte sie haben - allein schon als Hetero-Paar in einer Partnerschaft mit Kindern oder als Verheiratete. Rechte, die wir nicht bekommen haben. Und dass das Bürgerliche Gesetzbuch da quasi Bürger zweier Klassen gesehen hat, das war eine schwere Diskriminierung." Heike Czarnetzki freut sich sehr darüber, dass sich so viel getan hat beim Abbau von Diskriminierungen.

Der Standpunkt in SWR1 Sonntagmorgen zum Nachhören: