per Mail teilen

Ein Pharma-Händler aus dem Landkreis Lörrach soll das gefälschte Diabetesmedikament aus Österreich bezogen und nach Großbritannien verkauft haben. Dort flogen die Fälschungen auf.

Laut Staatsanwaltschaft Lörrach soll der Pharma-Großhändler, der im Landkreis Lörrach ansässig ist, die Packungen bei einem österreichischen Großhändler gekauft haben. Anfang September soll er dann 199 Packungen an einen weiteren Pharma-Händler in Großbritannien geliefert haben. Dort sollen die Fälschungen erkannt worden sein.

Der Namen des Unternehmens oder dessen genauen Sitz nannte die Staatsanwaltschaft nicht. Die strafrechtlichen Ermittlungen würden voraussichtlich einige Zeit in Anspruch nehmen, hieß es in der Mitteilung. Die Ermittler erinnerten daran, dass laut Gesetz bedenkliche Arzneimittel nicht in den Verkehr gebracht werden dürfen, bei Verstößen drohen Strafen.

Auch gefälschte Spritzen in Deutschland im Umlauf?

Ob gefälschte Medikamente auch in Deutschland in Umlauf gebracht wurden, werde derzeit weiter ermittelt, so die Staatsanwaltschaft. Dazu werden die genauen Vertriebswege und Zuständigkeiten im Betrieb untersucht. Bei den gefälschten Diabetes-Pens ist der drehbare Ring grau, beim Original von Ozempic blau, wie der Pen selbst.

Die Diabetesspritze wird auch als Abnehmmittel eingesetzt. Dies gilt als umstritten. Auf jeden Fall wird davor gewarnt, die gefälschten Spritzen zu benutzen. Das Regierungspräsidium hatte Ende vergangener Woche erstmals vor den Fälschungen gewarnt, von denen mit hoher Wahrscheinlichkeit "erhebliche Gesundheitsgefahren" ausgingen. Es sei nicht auszuschließen, dass sich mehrere gefälschte Packungen in Deutschland im Vertrieb befänden, berichtete das Regierungspräsidium.