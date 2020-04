per Mail teilen

Die Folgen der Corona-Pandemie hat auch die Osterpredigt von Freiburgs Erzbischof Stephan Burger geprägt. In seiner Predigt vor leeren Kirchenbänken sprach er dennoch Mut zu.

Dauer 2:03 min Ostergottesdienst im Freiburger Münster Ostergottesdienst im Freiburger Münster

Die Glocken rufen zum Gottesdienst – doch kein Besucher darf in die Kirche. Die Türen sind geschlossen. Kaum ein Mensch ist an diesem Morgen auf dem Freiburger Münsterplatz – eine Situation, wie es sie so noch nie gab. Der Freiburger Erzbischof Stephan Burger bedauert das: "Ostern bin ich gewohnt, dass das Münster voll ist; große Festmesse mit Chor und allem drum und dran, das fehlt heute natürlich."

Corona und seine Auswirkung Thema der Predigt

Der Festgottesdienst aus dem leeren Münster im Livestream – auch in der Predigt geht es um Corona. Die Unterbrechung der Infektionsketten sei sicher sinnvoll. "Doch die Unsicherheit, die Furcht und Angst, die in unserem Köpfen sich breitmacht, ist damit noch nicht weg. Dies betrifft nicht nur soziales Unbehagen, sondern geht bis zu Existenzängsten, die eine wirtschaftliche Notlage nach sich zieht", gibt der Freiburger Erzbischof zu bedenken.

Dank sagen mit einem Licht

Hoffnung und Vertrauen auf Gott seien für Christen der Ausweg, sagte er weiter. Später, nach dem Gottesdienst, kommen doch noch Menschen zur mittlerweile geöffneten Kirche. Ein Paar ist extra gekommen, weil es Danke sagen möchte. "Wir sind jetzt da, weil sie heute Nacht Oma geworden ist. und wir wollen für das Neugeborene eine Kerze anzünden." Eine Kerze und ein Gebet – solange der Abstand gewahrt bleibt. Mehr österliche Gemeinschaft geht heute nicht.