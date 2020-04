per Mail teilen

Gründonnerstag ist einer der umsatzstärksten Tage im Jahr für den Einzelhandel. Statt Gedränge heißt es jetzt: Abstand halten und vielerorts nur noch Einlass mit Einkaufswagen.

Volle Einkaufswagen, lange Schlangen, Mitarbeiter im Stress - nichts Neues vor Feiertagen. Doch die Corona-Pandemie macht sich auch bei den Ostereinkäufen bemerkbar: selbstgenähte Stoffmasken vor Mund und Nase der Kunden, an den Händen Einmalhandschuhe, großer Sicherheitsabstand und teilweise leere Regale.

SWR-Südbaden Reporterin Anita Westrup hat sich am Gründonnerstag mal in die langen Schlangen in Freiburg miteingereiht.

Dauer 2:37 min Ostereinkäufe Ein Beitrag von Anita Westrup