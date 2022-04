Ostermärsche in Südbaden - ein Überblick

In Südbaden finden erstmals wieder Ostermarsch-Aktionen der Friedensbewegung statt. Sie stehen ganz im Zeichen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.

In Freiburg beginnt der Ostermarsch für den Frieden am Gründonnerstag um 17 Uhr auf dem Platz der Alten Synagoge. Mehr als 20 Gruppen haben dazu aufgerufen, darunter auch Kirchen und die Bewegung Fridays For Future. Gefordert werden ein sofortiger Waffenstillstand und ein Rückzug russischer Truppen aus der Ukraine.

Die Friedensmärsche in Südbaden stehen unter dem Eindruck des Ukraine Krieges SWR Harry Carius

Friedensmarsch entlang der Donau

Am Freitag startet in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ein Friedensmarsch entlang der Donau bis nach Ulm. Die Organisatorin, Heidrun Hog-Heidel aus Geisingen (Kreis Tuttlingen), sagte der Deutschen Presse-Agentur, sie habe es nicht mehr ausgehalten, zu Hause zu sitzen und angesichts der schrecklichen Bilder aus der Ukraine nichts zu tun. Die Donau verbinde Deutschland mit der Ukraine auf besondere Weise, so Hog-Heidel. Der Krieg müsse so schnell wie möglich beendet werden.

Die Wanderung soll in mehreren Etappen über Geisingen, Tuttlingen, Fridingen (Kreis Tuttlingen), Thiergarten, Scheer (beide Kreis Sigmaringen), Unlingen (Kreis Biberach) und Ehingen (Alb-Donau-Kreis) bis nach Ulm führen. Dort endet der Marsch am 22. April. In Ulm soll dann eine Papierrolle mit Friedensbotschaften, die während der Wanderung beschrieben werden, an Politiker und an das NATO-Hauptquartier in Brüssel übergeben werden.

Frieden in der Ukraine wünschen sich die ukrainischen Teilnehmer einer Kundgebung gegen einen Auto-Corsos von Russen. SWR Laura Könsler

Mahnwache in Lörrach

Die Lörracher Friedensinitiative ruft am Ostersamstag um 11 Uhr auf dem Alten Marktplatz zu einer Mahnwache auf. Unter dem Motto "Frieden für die Ukraine - keine weitere Aufrüstung" verurteilt die wieder gegründete Initiative den Krieg Russlands als Bruch des Völkerrechts. Neben tausenden Toten und Verletzten sowie Millionen Menschen auf der Flucht bestehe weiter die Gefahr eines Atomkriegs. Mit Waffen könne der Konflikt nicht gelöst werden, so die Lörracher Friedensaktivisten.

Die Ostermäsche werden wiederbelebt: die Menschen wollen Frieden in der Ukraine picture-alliance / Reportdienste Gregor Fischer

Ostermärsche in Offenburg und Müllheim

Auch in Offenburg (Ortenaukreis) findet der Ostermarsch am Samstag statt. Die Auftaktkundgebung ist um 14 Uhr beim Bahnhof.

In Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) steht zwei Tage später, am Ostermontag, der Ostermarsch der Friedensbewegung an. Der Friedensrat Markgräflerland lädt unter dem Motto: "Beendet die Kriege, den Hass, die Gewalt" dazu ein. Die Teilnehmer versammeln sich um 14 Uhr an der Robert-Schumann-Kaserne und gehen dann zum Marktplatz, wo die Abschlusskundgebung stattfinden wird.