Der Ortenaukreis will bis zum Jahr 2030 rund um die Krankenhäuser Offenburg, Achern und Lahr 48 Millionen Euro investieren. Das hat der Kreistag beschlossen. Das Geld fließt in Parkhäuser, Wohnheime fürs Personal und einen Betriebskindergarten. In Offenburg und Achern wird neugebaut, in Lahr umfangreich saniert.