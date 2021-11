Ortenauer Weine für Expo in Dubai

per Mail teilen

Ortenauer Weinproduzenten wollen sich einen neuen Markt erschließen. Ihre Weine können sie bei der Expo in Dubai präsentieren. Ein Gengenbacher macht`s möglich.

Der Container auf dem Hof des Weingutes Andreas Männle in Durbach wird geladen. Spätburgunder, Weißburgunder, Grauburgunder, Riesling und Rosé. Alles verpackt in Kartons. 2.000 Flaschen Männle-Wein gehen auf die achtwöchige Reise nach Dubai. Erst per Lkw, dann mit dem Schiff. Bei der Weltausstellung "Expo" im Deutschen Haus soll der Ortenauer Wein ausgeschenkt werden.

Weinhändler Ahmed Hashem aus Gengenbach beobachtet, wie die Weinflaschen etikettiert und verpackt werden. Der Deutsch-Ägypter hat das Ganze eingefädelt. Entsprechend groß war und ist bei allen Beteiligten die Freude. Auch, wenn es natürlich einige Hürden zu überwinden gab.

Exportanteil ist bisher gering

Verschickt werden auch 500 Flaschen Rosé-Sekt der Winzergenossenschaft Offenburg-Rammersweier. Auch sie wurde vom Weinhändler aus Gengenbach ausgewählt. Die Genossenschaftler freuen sich auch sehr, zumal das Export-Geschäft auch hier nicht einmal ein Prozent des Umsatzes ausmacht.

Wegen Ausländern auch Alkohol in Dubai

Bleibt nur noch die Frage: in einem Land, in dem Alkohol verboten ist, wer soll den Wein da eigentlich trinken? Händler Ahmed Hashem macht sich da keine Sorgen. Es gebe genug Ausländer in Dubai.