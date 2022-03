In manchem Heim kein einziger Bewohner geboostert

Pflegeheime, in denen kein einziger Bewohner geboostert ist, gibt es unter anderem im Ortenaukreis. So die Antwort des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums auf eine Anfrage der SPD. Um welches Heim der Ortenau es sich handelt, ist unklar. Die Booster-Quote bei Corona-Impfungen liegt demnach in mehreren Einrichtungen im Südwesten bei unter zehn Prozent, im Schnitt ist jeder vierte in Pflegeheimen Wohnende nicht geboostert - trotz mehrerer tödlicher Corona-Ausbrüche. In den meisten Kreisen lag die Booster-Quote der Heimbewohner unter 80 Prozent. In einzelnen Heimen sieht es noch weit düsterer aus, wie die Antwort des Ministeriums Mitte Februar für 33 Stadt- und Landkreise ergab. Im Ortenaukreis und im Kreis Esslingen gibt es dem Ministerium zufolge sogar Heime, in denen kein einziger Bewohner geboostert ist.