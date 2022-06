Textilunternehmen Orsay steht vor dem Aus

Das Textilunternehmen Orsay mit Sitz in Willstätt in der Ortenau steht vor dem endgültigen Aus. Etwa 900 Arbeitsplätze gehen verloren, wie ein Firmensprecher dem SWR bestätigte. Bis Ende Juni sollen alle verbliebenen Filialen des Ortenauer Unternehmens in Südbaden schließen. Noch im März hatte die vor 47 Jahren gegründete Modekette aus Willstätt verkündet, dass die Filialen in Offenburg, Freiburg und Karlsruhe bestehen bleiben sollen. Das Schweiz-Geschäft des Damenmode-Händlers kam bereits 2020 zum Erliegen, als insgesamt elf Läden geschlossen wurden. Während der Corona-Pandemie ist die Nachfrage eingebrochen, wie das Fachmagazin Textilwirtschaft berichtete. 2019 hatte das Modeunternehmen Orsay noch schwarze Zahlen geschrieben.