Die Stiftung Orgelklang der Evangelischen Kirche in Deutschland hat die Orgel der evangelischen Peterskirche in Gutach im Schwarzwald zur «Orgel des Monats September 2021» erkoren. Der Titel ist verbunden mit einem 3.000-Euro-Zuschuss zur Sanierung der 1956 erbauten Orgel. Die Gesamt-Sanierungskosten liegen bei etwa 81.000 Euro, teilte die Stiftung am Mittwoch in Hannover mit. Die Gutacher Orgel muss unter anderem von massivem Schimmelbefall befreit werden.