Die Portraits der Alt-Erzbischöfe Zollitsch und Saier im Ordinariat Freiburg wurden abgehängt. Das hat das Erzbistum auf SWR-Anfrage bestätigt.

Nach den schweren Vorwürfen der Missbrauchsvertuschung gegen die früheren Freiburger Erzbischöfe Robert Zollitsch und Oskar Saier hat der amtierende Erzbischof Stephan Burger am Donnerstag alle Porträts seiner Vorgänger in der Bistumszentrale abhängen lassen. Die Ölgemälde hingen als eine Art Bischofsgalerie bislang in zentraler Position an den Flurwänden beim Büro des Erzbischofs.

Burger zeigte sich fassungslos über das Verhalten seiner Vorgänger

Zuvor hatten sich Missbrauchsbetroffene für die Entfernung der Bilder ausgesprochen. Burger hatte bei der Vorstellung des Berichts der AG Machtstrukturen und Aktenalalyse zum Umgang mit Missbrauch in der Erzdiözese Freiburg am Dienstag angekündigt, über den Umgang mit den Porträts nachzudenken. Er sagte, er gehe jeden Tag an den Gemälden Zollitschs und Saiers im Erzbischöflichen Ordinariat vorbei.

Missbrauchsbericht erhebt schwere Vorwürfe gegen Zolltsch und Saier

Die von unabhängigen Experten erarbeitete Studie zeigt massives Fehlverhalten der früheren Bistumsleitungen auf. Dabei geht es vor allem um den Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Den Erzbischöfen Robert Zollitsch (2003-2013) und Oskar Saier (1978-2002) werden die Missachtung von Opfern und Täterschutz in hunderten von Fällen vorgeworfen.

Vatikan prüft Verdacht des Verstoßes gegen geltendes Kirchenrecht

Gegen den 84-Jährigen Zollitsch läuft inzwischen eine Untersuchung in Rom, ob er gegen Kirchenrecht verstoßen hat. Ihm droht eine Bestrafung durch den Vatikan, falls dieser bestätigt, was der Missbrauchsbericht aufgedeckt hat: Durch systematische Vertuschung wurde geltendes kanonisches Recht offenbar vorsätzlich ignoriert. Auch die Staatsanwaltschaft Freiburg prüft, inwieweit der veröffentlichte Missbrauchsbericht einen Anfangsverdacht für Straftaten zulässt.