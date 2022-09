Oppenau: Gebäude nach Brand einsturzgefährdet

Am Samstagabend hat ein leerstehendes Hofgebäude in Oppenau (Ortenaukreis) gebrannt. Das Gebäude drohnt laut Angaben der Polizei nun einzustürzen.

Am Samstagabend gegen 19 Uhr stand in Oppenau im Ortenaukreis ein leerstehendes Hofgebäude im Vollbrand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 22:30 Uhr an. Eine Wache war die ganze Nacht am Einsatzort, um die Feuerstelle zu beobachten und einen erneuten Brand auszuschließen.

Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, stand das Gebäude bereits im Vollbrand. (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance / dpa / Vincent Kempf (Symbolbild)

Brand verursacht Schaden von 350.000 Euro

Durch das Feuer entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 350.000 Euro. Das Gebäude sollte eigentlich demnächst umgebaut werden. Nun sei es aber einsturzgefährdet, so die Polizei. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Wie es dazu kommen konnte, ermitteln die Beamten derzeit noch.