Online-Schulstunde an Freiburger Gymnasium gehackt

Das Kontaktverbot in Corona-Zeiten macht die Menschen kreativ und lockt sie vor den Bildschirm. Videotreffen über skype oder andere digitale Plattformen werden in allen Lebenslagen genutzt. Damit man sich mal wieder sieht. Auch Lehrkräfte in Baden-Württemberg halten Schulstunden im Internet ab. Allerdings: nicht alle Kommunikationsplattformen sind sicher. Jetzt wurde eine virtuelle Schulstunde eines Freiburger Gymnasium gehackt mit Bildern, die nicht unter den Jugendschutz fallen.