Omikron-Variante an Basler Gymnasium

Hundert Schüler und Lehrer sind am Basler Kirschgarten-Gymnasium nach Kontakt zu einem Omikron-Infizierten in Quarantäne.

Hundert Schüler und Lehrer des Kirschgarten-Gymnasiums in Basel sind in Quarantäne. Sie hatten Kontakt zu einem Neunzehnjährigen, der mit der Omikron-Variante infiziert ist. Viele musizierten mit ihm zusammen im Chor und Orchester der Schule.

Omikron-Variante möglicherweise schon in der Bevölkerung verbreitet

Der Fall könnte bedeuten, dass die Omikron-Variante sich bereits in der Bevölkerung verbreitet. Denn der betroffene Schüler ist nicht im südlichen Afrika gewesen. Ulrich Maier, dem Leiter Mittelschulen und Berufsbildung BS zufolge, versuche das Contact-Tracing den Fall bis zur Ansteckung zurückzuverfolgen. Zum jetzigen Zeitpunkt könne man keine Angaben machen. Der Schüler war weder im Ausland noch gibt es klare Indizien, wo er sich angesteckt hat.

Coronalage in der Schweiz angespannt

Die neue Variante trifft auf eine ohnehin schon sehr angespannte Situation. Viele Kliniken sind so überlastet, dass planbare Eingriffe verschoben werden müssen. Dabei ist nicht mal die technische Ausstattung der Krankenhäuser das Problem, sondern, wie auf der Intensivstation im Berner Inselspital, der Personalmangel. Stephan Jakob, Chefarzt, Inselspital Bern betont den schmalen Grat zwischen Belastung und Überlastung. Ihm zufolge gäbe es Mitarbeitende, die gekündigt haben. Außerdem betreibe man von 36 zertifizierten Betten nur noch 26, weil das Personal fehle. Immer offener wird in der Schweiz diskutiert, was passieren soll, wenn die Intensivplätze nicht für alle reichen. Wer soll dann noch behandelt werden – und wer nicht?

PCR-Testpflicht bei Einreise in der Schweiz

Wer in die Schweiz fährt, muss seit Samstag vor der Einreise einen PCR-Test machen lassen; das gilt auch für geimpfte oder genesene Personen. Es gibt aber viele Ausnahmeregelungen: Nicht betroffen sind zum Beispiel Anwohner der Grenzgebiete. Dazu zählt ganz Baden-Württemberg. Ab Montag verschärft die Schweiz zudem die Masken- und Zertifikatspflicht. Anlass für die strengeren Regeln sind die Überlastung der Krankenhäuser und die Furcht vor der Omikron-Variante.