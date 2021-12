22 bestätigte Omikron-Fälle in Südbaden

per Mail teilen

Auch in Südbaden breitet sich die Corona-Variante Omikron aus. Bisher gibt es 22 bestätigte Ansteckungen.

Zu den 22 bestätigten Omikron-Fällen kommen nach Angaben der Gesundheitsämter 15 Verdachtsfälle hinzu. Hier steht aber noch die vollständige Sequenzierung des Virus aus.

In Südbaden vergleichweise wenig verbreitet

Die meisten Ansteckungen gibt es bisher im Landkreis Emmendingen. Das Gesundheitsamt meldete sechs Fälle bei Reiserückkehrern. In der Ortenau trat die Virus-Variante noch gar nicht auf. Schwere Krankheitsverläufe durch Omikron sind den Gesundheitsämtern hier in der Region nicht bekannt. Das Uniklinikum Freiburg teilte mit, dass die Variante in Südbaden im Vergleich zu anderen Regionen Deutschlands noch weniger stark verbreitet ist.

Auf fünfte Welle vorbereitet

Auf eine mögliche fünfte Corona-Welle sei Deutschland aber gut vorbereitet, sagt der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Armin Schuster.