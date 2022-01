Meral Gründer aus Freiburg hat am Mittwoch ihre vierte Amtszeit als Ombudsfrau für das Flüchtlingswesen im Regierungsbezirk Freiburg angetreten. Damit bleibt sie bis Ende 2023 Ansprechpartnerin für Geflüchtete wie auch für ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger in Fragen der Unterbringung, Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) des Regierungspräsidiums in Freiburg.