Olympia: Diese Südbadener hoffen auf eine Medaille

per Mail teilen

Die Olympischen Winterspiele in Peking sind gestartet. Auch Sportlerinnen und Sportler aus Südbaden sind mit dabei. Einige sind in Topform und hoffen auf einen Platz auf dem Podest.

Die offizielle Eröffnungsfeier findet am Freitag statt. Am Mittwoch hat bereits der Fackellauf begonnen. Insgesamt 149 Athletinnen und Athleten aus Deutschland haben sich für die Olympischen Spiele in Peking qualifiziert. Unter ihnen sind auch die Schwarzwälder Biathleten Benedikt Doll und Roman Rees aus Hofsgrund.

Benedikt Doll hofft auf eine olympische Medaille

Benedikt Doll aus Breitnau zählt zu den größten südbadischen Medaillenhoffnungen. Die 31-Jährige war bereits vor vier Jahren in Pyeongchang erfolgreich und holte dort doppelt Bronze. Nun sind die Hoffnungen, insbesondere nach seinem Formhoch in den letzten Weltcup-Wettkämpfen, auf eine Medaille groß.

Benedikt Doll (links) mit Roman Rees bei der Männer-Staffel am 15. Januar 2022 in der Chiemgau Arena dpa Bildfunk Picture Alliance / Sven Hoppe

Männer-Staffel im Biathlon gut für Olympia aufgestellt

Auch die Männer-Staffel könnte es auf das Podest schaffen. Das zumindest hofft Bundestrainer Mark Kirchner. Beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding schaffte es die DSV-Staffel mit Doll und Rees bereits auf den zweiten Platz.

Erste Spiele für Skicrosserin Daniela Maier

Skicrosserin Daniela Maier aus Furtwangen hat sich nach einer schweren Knie-Verletzung zurück an die Weltspitze gekämpft. Bei den vergangenen Weltcup-Rennen im schwedischen Idre Fjäll erreichte sie den sechsten und siebten Platz. Sie ist damit auf den sechsten Platz in der Weltcup-Gesamtwertung vorgerutscht. Es ist die erste Olympia-Teilnahme für die 25-Jährige. Aufgrund einer Knieverletzung verpasste die Furtwänglerin die Olympischen Spiele 2018, kämpfte sich danach aber wieder an die Weltspitze zurück.

Skicrosserin Daniela Maier aus Furtwangen im Schwarzwald - Mitglied des Skiclubs Urach http://www.skiclub-urach.de

Freiburger Umito Kirchwehm im Kader der Snowboardcrosser

Mit in Peking dabei ist auch Umito Kirchwehm. Der 21-Jährige Snowboardcrosser ist in Freiburg geboren und stand mit acht Jahren zum ersten Mal auf Skiern, die allerdings schnell einem Snowboard weichen mussten.

Umito Kirchwehm aus Freiburg (rechts) beim Snowboard Weltcup in Österreich auf dem dritten Platz dpa Bildfunk picture alliance/dpa/APA | Expa/Peter Rinderer

Snowboardcrosserin Jana Fischer in Topform

Außerdem am Start ist die 22-jährige Snowboardcrosserin Jana Fischer (SC Löffingen). Auch sie präsentierte sich zuletzt bei der Olympia-Generalprobe im italienischen Cortina d’ Ampezzo in Topform und belegte beim Weltcup-Rennen die sechsten Platz. Im deutschen Kader sind außerdem Skispringer Stephan Leyhe aus Hinterzarten und Skilangläufer Janosch Brugger vom WSG Schluchsee aus Lenzkirch.