Schwarzwälder Doll und Fischer verpassen Medaillen

Der Schwarzwälder Benedikt Doll von der Skizunft Breitnau (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) hat am Samstag bei den olympischen Spielen im Biathlonsprint über 10 Kilometer die Medaillenränge verpasst. Mit Platz 8 war Doll, wie schon im Einzel, bester Deutscher. Bei einem Fehler im Stehendschießen fehlten Doll am Ende 26,1 Sekunden auf die Bronzemedaille. Roman Rees vom SC Schauinsland schoss zwar nicht daneben, kam aber, bedingt durch eine schwächere Laufleistung, über Rang 17 nicht hinaus. Die Goldmedaille holte sich der Norweger Johannes Thingnes Bö. Am Sonntag steht in China mit dem Verfolgungsrennen der Männer bereits das nächste Biathlonrennen auf dem Programm. Die beiden Snowboardcrosser Martin Nörl aus Landshut (Bayern) und Jana Fischer aus Titisee-Neustadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) wurden bei der Olympia-Premiere des Mixed-Teamevents im Schneetreiben von Zhangjiakou Fünfte. Als Dritte ihres Halbfinals hatten sie es nicht in das Finale der besten vier Teams geschafft. Im kleinen Finale fuhren sie dann aber die Bestzeit. "Ein kleiner Trost ist das auf jeden Fall", sagte die 22 Jahre alte Fischer. "Wir können mit einem besseren Gefühl nach Hause fahren als nach den Einzelrennen."