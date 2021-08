In einem Offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat der frühere Leiter des Freiburger Fraunhoferinstituts für Solare Energiesysteme, Eicke Weber, einen Kohleausstieg bis 2035 gefordert. "Wir sind in tiefer Sorge“, schreibt der Physikprofessor an die studierte Physikerin. Man befinde sich aktuell in einem globalen Experiment: Die Menschen hätten die Anteile klimaschädlicher Gase in der Atmosphäre weit über die Grenzen der letzten eine Million Jahre erhöht. Die derzeitigen Wetterkatastrophen seien nur der Anfang dessen, was auf einem heißer werdenden Planeten zu erwarten sei. Den Appell haben 70 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt unterschrieben.