Offener Brief an Ministerpräsident Kretschmann

In einem offenen Brief an die Landesregierung fordern mehrere Kommunen im Hochschwarzwald den Erhalt der gesenkten Mehrwertsteuer von sieben Prozent in der Gastronomie.

21 Bürgermeister aus Kommunen im Hochschwarzwald haben sich mit einem offenen Brief an Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann gewandt: Sie fordern den Erhalt der gesenkten Mehrwertsteuer von sieben Prozent in der Gastronomie. Sollte die Steuer wieder angehoben werden, befürchten die Kommunen, dass sich das gastronomische Angebot in der Tourismusregion weiter ausdünnen könnte. Denn laut den Bürgermeistern würde eine Steuererhöhung zu weniger Gästen, Umsatzverlusten und weiteren Betriebsschließungen führen. Der Tourismus ist nicht nur ein entscheidender Wirtschaftsfaktor, unsere gastgewerblichen Betriebe sind auch von unschätzbarem Wert für das gesellschaftliche Leben in unserer Region. Gesenkte Mehrwertsteuer sollte Betriebe entlasten Während der Corona-Zeit war die Mehrwertsteuer im Gastgewerbe von 19 auf sieben Prozent gesenkt worden, um die Betriebe finanziell zu entlasten. Auch während der Energiekrise im vergangenen Winter war die Regelung beibehalten worden. Nun soll im Bundestag und im Bundesrat darüber diskutiert werden, ob die Steuer für die Gastronomie wieder angehoben wird. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) hatte sich schon im Mai für die Beibehaltung der gesenkten Mehrwertsteuer ausgesprochen. Die Bürgermeister nahmen nun erneut darauf Bezug und wiesen darauf hin, dass die reduzierte Mehrwertsteuer in 23 anderen EU-Staaten schon Gesetz sei.