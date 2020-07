Der seit Tagen gesuchte bewaffnete 31-Jährige aus Oppenau wurde am Freitagabend gefasst und sitzt in Untersuchungshaft. Die Suche nach dem Mann ist zwar beendet, die Ermittlungen beginnen aber erst. Viele Fragen sind noch offen.

Schwere räuberische Erpressung in Tateinheit mit vorsätzlichem unerlaubtem Besitz einer Schusswaffe. Das wird dem 31-jährige Yves R., der in Oppenau (Ortenaukreis) vier Polizisten entwaffnet hat, vorgeworfen. Das Strafmaß dafür liegt zwischen 2 und 15 Jahren, eine Bewährungsstrafe sei nur bei Strafen von bis zu zwei Jahren möglich, so die Staatsanwaltschaft. Am Samstag hat der Ermittlungsrichter im Amtsgericht in Offenburg Haftbefehl gegen den Mann erlassen.

Wie die Oppenauer Yves R. entdeckten Der 31-Jährige, der vier Polizisten mit einer Schusswaffe bedroht und ihnen die Pistolen abgenommen hat, wurde am Freitagabend gefasst. Es war das Ende einer tagelangen und nervenaufreibenden Fahndung rund um Oppenau. Die Bewohner dort atmen auf.

Polizeibeamten am vergangenen Sonntag entwaffnet

Bei einer Kontrolle in einer illegal von ihm genutzten Gartenhütte hatte er am vergangenen Sonntag vier Polizisten bedroht und ihnen die Dienstwaffen abgenommen. Danach war er im Wald verschwunden. Den Beamten zufolge soll er sich die vergangenen Tage durchweg in dem unwegsamen Waldgebiet aufgehalten haben. Darauf deuten erste Ermittlungsergebnisse hin. Unterstützung von anderen Menschen soll er in dieser Zeit nicht erhalten haben. Die Hinweise zweier Zeugen sowie die Fährte eines Spürhundes haben die Polizisten am Freitag auf die Spur des Flüchtigen geführt.

Ist die weitere Pistole eine Schreckschusspistole?

Der Mann hatte laut Staatsanwaltschaft in einem Gebüsch gesessen. Vor ihm lagen demnach sichtbar die vier Pistolen, auf seinem Schoß ein Beil. Zudem habe er einen Brief bei sich gehabt. Die Polizei sprach kurz nach der Festnahme von einer Art "Abschiedsbrief" - das Schriftstück müsse aber noch genau untersucht werden. Neben den vier Dienstwaffen wurde auch noch eine weitere Pistole gefunden. Ob es sich dabei, wie vom Verdächtigen angegeben, um eine Schreckschusspistole handelt, ist noch unklar. Seine Aussage habe bislang nicht widerlegt werden können. Die Untersuchungen hierzu dauern noch an.

Die Polizei hatte mit großem Aufwand nach Yves R. gesucht und bezeichnete ihn unter anderem als "Waldläufer". dpa Bildfunk picture alliance/Philipp von Ditfurth/dpa

Wie lief die Festnahme genau ab?

Eine Frage bei den Ermittlungen sei nun, wie die Festnahme konkret abgelaufen ist: Neben dem 31-Jährigen wurde dabei ein Polizist leicht verletzt. Zunächst war laut Einsatzleiter Jürgen Rieger unklar, ob sich der Mann leicht gewehrt oder aktiven Widerstand geleistet hat.

Hat Yves R. Rauschmittel oder Medikamente konsumiert?

Zudem wird weiter das private Umfeld des Mannes untersucht. Der Mann soll auch von einem Psychiater begutachtet werden - und es wird geprüft, ob er Substanzen, Medikamente oder Rauschmittel genommen hatte.

Polizeigewerkschafter Kusterer lobt Einsatzkräfte

Der baden-württembergische Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft Ralf Kusterer lobte die Einsatzkräfte der Polizei. Sie seien nach einem kräftezehrenden Einsatz mit der Festnahme des flüchtigen Gewalttäters belohnt worden, so Kusterer. Außerdem bemängelte er, dass die Bereitschaftspolizei nicht über genügend Ausrüstung für einen solchen Einsatz verfüge.

Trotz andauernder Ermittlungen zum Ablauf der Festnahme, äußerte sich der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) bereits lobend: Es sei ein "erstklassiger Zugriff aus dem Bilderbuch" gewesen, schrieb er in einer Mitteilung.

Hauptverhandlung Ende des Jahres

Nach fast einer Woche, in der hunderte Beamten mit Suchhunden, Hubschraubern und Wärmebildkameras nach dem Mann suchten, geht es für die Beamten jetzt darum, weiter zu ermitteln. Die offenen Fragen zu beantworten, dauert dann wahrscheinlich nicht eine Woche, sondern Monate. Laut Staatsanwaltschaft soll die Hauptverhandlung Ende des Jahres beginnen.