Speerwerfer Vetter sagt WM ab

Der frühere Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter aus Offenburg hat seinen Start bei der WM im amerikanischen Eugene abgesagt. Grund sind Schulterprobleme, wie Vetter auf Instagram postete. Er werde die kommenden Wochen brauchen, um diese Entscheidung zu verdauen, so Vetter weiter. Der Weltmeister von 2017 hatte wegen der hartnäckigen Entzündung in der Schulter bereits die deutsche Meisterschaft im Juni in Berlin verpasst. In diesem August steht auch noch die Leichtathletik-EM in München an. Ob Vetter hier starten kann, ist noch völlig unklar. Vergangenes Jahr bei Olympia in Tokio war Vetter als Favorit gestartet, aber nur Neunter geworden.