Das Heidelberger Unternehmen Karl Oswald GmbH steigt in die Produktion von hochwertigen FFP-2-Schutzmasken ein. Das Unternehmen lässt deshalb aus seiner Produktion in China eine Anlage nach Heidelberg transportieren. Oberbürgermeister Würzner informierte sich am Mittwochnachmittag über die Entwicklung. Unterdessen steigt in der Region die Zahl neuer Corona-Fälle nur noch langsam an . Bis zum Abend wurde in Mannheim eine neue Infektion nachgewiesen. Aus dem Rhein-Neckar-Kreis wurden vier neue Fälle gemeldet, im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es sieben Neuinfizierte. Der Kreis Bergstraße meldet fünf neue Infektionsfälle. In Heidelberg sind drei weitere Corona-Virusinfektionen bekannt geworden. OB Würzner freut sich über die geplante Maskenproduktion. mehr...