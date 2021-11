Hallen-Springreitturnier wieder abgesagt

per Mail teilen

Das internationale Offenburger Hallen-Springreitturnier wird auch im kommenden Februar nicht stattfinden. Das hat die Messe Offenburg mitgeteilt. Es gebe derzeit keine Planungssicherheit, so die Messe Offenburg. 300 Pferde und 100 Sportlerinnen und Sportler aus 15 verschiedenen Ländern – niemand wisse derzeit, ob das im kommenden Jahr möglich sei. Die internationale Entwicklung der Corona-Pandemie sei nicht vorhersehbar. Die Vorbereitungen müssten aber jetzt beginnen. Es habe viele Gespräche gegeben, die Absage sei den Organisatoren des Reitturniers und der Messe nicht leichtgefallen. Zusätzlich gebe es derzeit eine große Unsicherheit, was den Herpesvirus bei Pferden angeht. Es mangele an Impfstoff. Im Februar 2023 soll das Offenburger Reitturnier wieder stattfinden.