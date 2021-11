Mehr mobile Impfteams

In Offenburg soll ein zusätzliches mobiles Impfteam stationiert werden. Das hat das Landessozialministerium bestätigt. Ob in Südbaden weitere Teams installiert werden, ist noch unklar. "Wir sind derzeit mit den Kommunen im Gespräch", heißt es aus dem Sozialministerium in Stuttgart auf SWR-Anfrage. Es gebe weitere Details abzuklären. Angesiedelt beim Ortenau-Klinikum gibt es in Offenburg bisher zwei Mobile Impfteams. Sie sind im Ortenaukreis unterwegs, aber auch in den Landkreisen Freudenstadt und Emmendingen. Das dritte Team wird möglicherweise mit einem Impfbus in die verschiedenen Orte kommen. So zumindest die Auskunft des Landratsamtes. Am Dienstag hatte das Sozialministerium berichtet, dass aus landesweit derzeit 30 mobilen Impfteams künftig 80 werden sollen.