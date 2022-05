Keine Anzeichen für Brandstiftung

Die Ursache für den Brand von sechs Reihenhäusern vergangenen Mittwoch in Offenburg (Ortenaukreis) ist weiterhin unklar. Gutachter haben eine Brandstiftung allerdings ausgeschlossen. „Wir wissen noch nicht genau, warum das Feuer ausgebrochen ist“, so die Polizei. Sicher sei hingegen, dass es sich um einen Millionenschaden handle. Die Gutachter hatten die zerstörten Häuser jetzt erstmals betreten. Nach Einschätzungen der Feuerwehr am vergangenen Mittwoch waren die Flammen im Wintergarten eines der sechs Häuser entstanden und hatten sich dann rasend schnell ausgebreitet. Da die Häuser unbewohnbar sind, leben die 25 betroffenen Menschen nach wie vor bei Freunden und Verwandten. Einige wurden zunächst im Hotel untergebracht. Hier war die Stadt Offenburg behilflich. Die Offenburger Bürgerstiftung hat inzwischen jedem Haushalt eine Soforthilfe in Höhe von 500 Euro zugesagt. Außerdem wurde ein Spendenkonto eingerichtet.