Bahn errichtet dritte Lärmschutzwand

In Offenburg beginnt die Deutsche Bahn mit dem Bau einer weiteren Schallschutzwand. Sie wird am Fasanen- und Taubenweg auf 900 Metern längs der Gleise gebaut. Kommende Woche beginnen erste Rodungsarbeiten. Die eigentliche Bauphase startet laut Bahn Ende Januar. Weil dafür Schienen gesperrt werden müssen, wird vor allem nachts gearbeitet. Der neue Schallschutz für Offenburg ist laut Bahn eine freiwillige Leistung des Bundes. An Zähringerstraße, Pappelweg und Königswaldstraße ist der neue Lärmschutz bereits fertiggestellt. Insgesamt werden in der Stadt dafür 7,6 Millionen Euro investiert.