1. ÖPNV-Zukunftskongress 2023 in Freiburg gestartet

"Transformation gestalten"- heißt es beim Kongress zur Zukunft des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Freiburg. Es geht um aktuelle Trends, Innovationen und Zukunftsthemen.

Den Umstieg auf Bus und Bahn attraktiv und innovativ gestalten: Das ist Ziel des Zukunftskongresses ÖPNV. Es ist der erste dieser Art, der in Freiburg stattfindet. Vom 03.-05. Juli kommen im Konzerthaus in Freiburg verschiedene Akteure aus dem Bereich Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) zusammen, um aktuelle Trends und Innovationen zu beleuchten und sich zu vernetzen. Der Kongress befasst sich mit ausgewählten Entwicklungen des ÖPNV sowohl in der Region Baden-Württembergs, als auch mit nationalen sowie internationalen Projekten. Dabei sollen die Akteure und Stakeholder miteinander vernetzt werden, um einen Austausch zu ermöglichen und die Mobilitätswende attraktiv und innovativ zu gestalten.

Winfried Hermann (MdL) eröffnete den ÖPNV Zukunftskongress im Konzerthaus Freiburg SWR

Verkehrsminister Winfried Hermann lobt die Ausbaufortschritte

Was das Angebot des ÖPNVs im bundesweiten Vergleich angeht, liegt Baden-Württemberg laut Landesverkehrsministerium auf Platz fünf. Die Plätze eins bis vier seien von Berlin oder dem Saarland belegt, was der Größe nach nicht unbedingt vergleichbar sei. Verkehrsminister Winfried Hermann, der den Kongress eröffnete, lobte den Ausbau des Angebots, vor allem in den Städten. In den ländlichen Regionen wolle man jetzt vor allem bedarfsorientierte Angebote, also beispielsweise kleinere Busse, anschaffen. Insgesamt solle das Angebot noch attraktiver und innovativer werden. Winfried Hermann stellte zu Beginn auch das neue Angebot von "CiCoBW" (Check-in-Check-out Baden-Württemberg) vor: eine App, die ermöglichen soll, mit dem günstigsten Tarif ohne Tarifkenntnis und Ticketwahl einzusteigen und loszufahren. Die App erkenne Umstiege und Ausstiege automatisch.

"Der ÖPNV bildet das Herzstück einer erfolgreichen Verkehrswende. Nur mit einem leistungsstarken und verlässlichen ÖPNV wird es uns gelingen, unsere Lebensqualität und Daseinsvorsorge sicherzustellen."

Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) über das Angebot des ÖPNV in Baden-Württemberg und wie es im Vergleich mit anderen Bundesländern aussieht:

Eine klimaverträgliche und umweltfreundliche Mobilität sei essentiell für eine erfolgreiche Klimawende und ein zentrales Anliegen der Landesregierung. Für Baden-Württemberg bleibt die Herausforderung, den flächendeckenden Ausbau weiter voranzutreiben, die Infrastruktur instand zu halten, sowie ausreichend Personal zu gewinnen und zu halten.

Innovationskongress heißt jetzt Zukunftskongress

Bislang lief der Zukunftskongress unter dem Namen "ÖPNV-Innovationskongress". Unter dem neuen Namen "ÖPNV-Zukunftskongress" wird er erstmals vom Zukunftsnetzwerk ÖPNV des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg veranstaltet und in Kooperation mit der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH (NVBW) organisiert. Es soll jetzt nochmal mit einem verstärkten Fokus um die Zukunft gehen. Der Kongress gilt als Treffpunkt der Branche. Bis Mittwoch finden im Konzerthaus Diskussionen und Workshops statt, auch der 1. ÖPNV- Zukunftspreis wird dort am Mittwoch verliehen.