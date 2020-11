per Mail teilen

Winzer Heinrich Gretzmeier aus Merdingen war einer der Ersten am Tuniberg, der konsequent auf öko setzte. Jetzt ist es ihm auch noch gelungen, in den Reben Trüffel anzubauen.

Trüffel mitten in den Weinbergen? Passt, sagen die Gretzmeiers. Und besonders toll ist es, wenn solch eine Idee auch noch Früchte trägt, freut sich Heinrich Gretzmeier, Öko-Winzer aus Merdingen: "Das schönste war für mich, wenn ich ein Stück Feld gekauft habe und das neu bepflanzen konnte." Eine Freude ist es auch für ihn zu sehen, wie es sich im Lauf der Jahre entwickelte. So auch jetzt im Trüffelanbau. "Nach zehn Jahren laufen sie drüber und sie finden den ersten Trüffel!" Nicht das Geld reize ihn, sondern dass das Ganze überhaupt funktioniert hat.

Trüffelanbau aus Zufall

Dabei war das beinahe Zufall, wie er erzählt: "Ich war im Burgund auf einer Weinprobe eingeladen. Im Gang stand ein Tisch und eine junge Frau, die Haselnusspflanzen verkaufte. Ich hab die Pflanzen mitgenommen und sie irgendwann verteilt in den Reben gepflanzt", erzählt Heinrich Gretzmeier und er fügt hinzu: "Ich habe aber nicht gewusst, was ich da gepflanzt habe. Ich habe gemeint, ich habe Riesenhaselnüsse gepflanzt. Und dann lese ich im Buch "Tuber" und auf den Bäumen war "Tuber" draufgestanden. Dann hab ich gewusst, dass es Trüffelpflanzen sind. Aber das war erst zwei bis drei Jahre später." Und dann sei das Fieber ausgebrochen, beschreibt der Merdinger, was danach passierte.

Ökologischer Weinbau seit über 30 Jahren

Mit Mitte 20 gründete Heinrich Gretzmeier zusammen mit seiner Frau Elvira das Weingut. 1986, mutig, risikobereit und etwas blauäugig, wie sie heute sagen. Kein Geld, aber jede Menge Ideen. "Wir haben sofort Sekt gemacht, das war richtig gut." Bereits 1987/88 gab es den ersten Sekt. Das sei eine richtige Entscheidung gewesen, bilanziert der Öko-Winzer. Eine richtige Entscheidung war auch, den Betrieb zwei Jahre später komplett auf Öko umzustellen. Für den Gärtnermeister eine logische Konsequenz, denn für ihn hängt in der Natur immer alles zusammen.

Natürliche Zusammenhänge kennen

"Es gibt so viele Pflanzen, die man da einmischen kann. Melde zum Beispiel, die zieht die Läuse förmlich an und wenn sie dann die Läuse haben, haben sie Ameisen, und wenn sie Ameisen haben, haben sie Ameiseneier. Und wenn das Rebhuhn schlüpft und ist ein zwei Tage alt, die ersten vier, fünf Tage lebt es von Ameiseneiern."

So könnte sogar das Rebhuhn nach Südbaden zurückkehren. Im Dorf wurden Heinrich und Elvira Gretzmeier anfangs als grüne Spinner belächelt, das hat sie aber nicht aufgehalten ihren Weg genauso weiter zu gehen. Elvira Gretzmeier deutet mit der Hand an, wie sie damit umgegangen ist:

"Da rein, da raus. Uns war das alles egal. Und dann funktioniert`s auch." Elvira Gretzmeier, Öko-Winzerin

Und woher hat der Ökowinzer all seine Ideen? "Also oftmals ist es ein Bauchgefühl. Ich habe schon Sachen gemacht, die ich zwei Jahre später mit meinem Wissen nicht mehr gemacht hätte." Aber oft sei es trotzdem die richtige Entscheidung gewesen, versichert Heinrich Gretzmeier.

Erdrutsch im Keller konserviert alte Schätze

Als er das alte Kellergewölbe mit einfachsten Mitteln zum ersten Sektkeller umbaute, ahnte er noch nicht, wohin die Reise geht, und liess sich auch nicht entmutigen, als der Keller durch einen Erdrutsch kurz darauf verschüttet wurde.

Genußvolles Leben

Aus der kleinen Destillerie seiner Großeltern ist ein erfolgreiches Öko-Weingut geworden, das jetzt von der nächsten Generation weitergeführt wird. Heinrich Gretzmeier freut sich: "Jetzt habe ich den Rücken wieder frei, jetzt fängt's von vorne an. Spaß macht mir alles. Nur beim Brennen kann ich weniger probieren wie beim Trüffel. Wir essen gerne Trüffel. Und so ein schönes Spiegelei mit ein paar Trüffeln drüber, oder ein paar Nudeln mit ein paar Trüffeln drüber und ein feines Glas Weißwein dazu - ja, das ist das Leben."