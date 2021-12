Öffnungsperspektive: Befreiungsschlag für Schwarzwälder Gastro?

Öffnungsperspektive - wichtiges Wort für Gastro- und Hotelbranche, die hart von der Corona-Pandemie getroffen wurden. Seit 18. Mai darf wieder geöffnet werden - wenn es die Inzidenzen zulassen. Eine Zwischenbilanz.

Monatelang ging nichts in der Gastronomie- und Hotelbranche und monatelang mussten die Betriebe nicht mit wartenden Gästen an den Tischen, sondern mit viel Ungewissheit umgehen können. Seit dem 18. Mai ist ein Stufenplan in Kraft getreten für Öffnungen je nach Entwicklung der Inzidenzwerte. Ist das der so lange ersehnte Befreiungsschlag gewesen? SWR-Reporter Robert Wolf ist in den Schwarzwald gefahren und hat an ein paar Touri-Hot-Spots nachgefragt. Seine Zwischenbilanz hier im Audio zum Nachhören:

Blauer Himmel, kräftig grüner Schwarzwald und der Duft von Frittierfett schwebt direkt am Seeufer. Alles wie früher. Und deswegen auch alles in Ordnung an Floris Kiosk direkt an der Schluchsee-Staumauer? Nein, sagt Chefin Sarah Nikollari. Unangenehm wird es, wenn sie Gäste wegschicken muss, denn: Getestet, Geimpft oder Genesen - die drei Gs - diese drei Komponenten bestimmen den Gastro-Alltag aktuell. Wer keines dieser Gs mitbringt, darf am Kiosk nur "To-Go" bestellen. Zwar sind Sarah Nikolari und ihr Mann froh, dass sie überhaupt wieder aufhaben dürfen - aber:

"Wir fahren auf zwei Schienen - für die, die mitnehmen dürfen und für die, die sitzen dürfen. Das ist für die Gäste schwierig und für uns erst recht."

Ortswechsel: Die Bergstation am Schauinsland ist eines der Tore zum Schwarzwald. Normalerweise ist es dort brechend voll. Stefanie Atterbein vom Café und Restaurant "Die Bergstation" holt tief Luft beim Blick auf leere Tische: "Sehr mager", so ihre Bilanz und der Grund dafür, dass sie vorerst nur an Wochenenden und Feiertagen öffnet. Und wenn Tagesausflügler keines der Gs dabei haben? Dann rufen die Konsequenzen auch auf dem Freiburger Hausberg den Unmut der Gäste hervor, bestätigt Stefanie Atterbein.

"Die Einschränkung der drei Gs schreckt viele Gäste ab. Ihre Reaktionen sind gemischt - von Unverständnis bis: Ja, ist halt so!"

Völlig anders erlebt nur zwei Kilometer weiter Martin Hegar die Öffnung der Gastronomie. Der Hotelier betreibt zusammen mit seiner Frau das Hotel "Die Halde", oberhalb von Hofsgrund. Seit Pfingsten sind sie ausgebucht. Zufällige Tagestouristen sind im Hotel selten. Wer hierher kommt, der bereitet sich entsprechend vor. Die Kriterien dabei: Angenehm, Restaurant, Hotel, Spa und das alles mit Blick auf das Schwarzwald-Panorama.

"Ganz ehrlich: Mir ist es wohler mit diesen drei Gs, als letzten Sommer voller Ungewissheit. Jetzt haben wir einigermaßen die Sicherheit, dass Gäste ins Haus kommen, infektionsfrei sind."

Hier sollen die Gäste entspannen. Martin Hegar ist deshalb froh um die drei Gs und dass Vorab-Tests nützlich sind, kann er aus erster Hand bestätigen. Vor ein paar Tagen musste ein Gast eine Zimmerreservierung wieder absagen: Sowohl Schnelltest als auch PCR-Test waren positiv. Bei allen Lockerungen und Öffnungsperspektiven - eines ist ganz klar: Die Corona-Pandemie ist eben doch noch nicht vorbei…