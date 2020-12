Ein Apfelbaum mit gelber Schleife? Hier darf jeder nach Lust und Laune pflücken! Ziel der Aktion von Obstrettern in Oberkirch: Es soll mehr einheimisches Obst gegessen werden.

Gelbe Bändchen und reifes Obst - zwei Dinge, die in Oberkirch seit diesem Sommer zusammen gehören. Ein Baum mit Bändchen bedeutet: Jeder kann so viel Obst ernten, wie er schleppen und essen kann. Und er muss kein Obst kaufen. Eine wichtige Aktion, findet Franz Schweiger. Denn während in den Supermärkten Äpfel aus Neuseeland, Australien und Chile verkauft würden, würden die heimischen Äpfel verrotten, so der Obstretter.

280 Obstbäume zum kostenlosen Abernten

Von der Natur profitieren und Lebensmittel retten. Das war die Absicht von Rita Alvarez und Franz Schweiger. Für den Anfang läuft die Aktion ganz gut. Vielleicht auch, weil selbst gepflückte Äpfel besonders gut schmecken. An etwa 280 Obstbäumen hängt schon ein gelbes Bändchen. Hier können sich Spaziergänger frei bedienen.