Wo früher das örtliche Krankenhaus war ist heute in Oberkirch ein Gesundheitszentrum. Dort sind verschiedene Praxen und auch ein Pflegeheim untergebracht.

Die Menschen in Oberkirch freuen sich. Denn im neuen Gesundheitszentrum der 20.000-Einwohner-Stadt im nördlichen Ortenaukreis gibt es ein Pflegeheim mit 42 Plätzen, eine hausärztliche Notfallpraxis, eine Praxis für Unfallchirurgie und Orthopädie sowie eine gynäkologische Praxis. Das frühere Krankenhaus-Gebäude wurde umgebaut und erneuert. Auch ambulante Operationen können hier stattfinden. Der Ortenaukreis investierte hier zwölf Millionen Euro. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen, ein weiteres Gebäude wird noch hinzukommen.

Im neuen Oberkircher Gesundheitszentrum kann auch ambulant operiert werden. SWR Ulf Seefeldt

Künftig gibt es im Ortenaukreis vier Gesundheitszentren

2018 hatte der Ortenauer Kreistag eine Krankenhaus-Reform beschlossen. Der Landkreis ist Träger der Kliniken. Seither stand fest, dass die Häuser in Ettenheim, Oberkirch und Kehl geschlossen werden. Gengenbach war zu diesem Zeitpunkt schon zu. Inzwischen wurden Ettenheim und Oberkirch auch dicht gemacht, in Kehl steht das noch bevor. In den jeweiligen Städten gab es entsprechend Proteste gegen die Schließungen. Gleichzeitig war es aber auch so, dass die Häuser nicht ausgelastet waren und dass es schwierig war, Personal zu finden. Parallel wurde damals festgelegt, dass die vier Städte Gesundheitszentren bekommen sollen. Das erste dieser Gesundheitszentren in Oberkirch ist jetzt eröffnet worden. Gengenbach, Ettenheim und später Kehl werden folgen.

Grundsätzlich wird es im Ortenaukreis künftig nur noch vier Krankenhäuser geben. Und zwar das bestehende in Wolfach im Kinzigtal sowie die Neubauten in Achern, Offenburg und Lahr.