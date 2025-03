per Mail teilen

Marode Straßen und Brücken: das Problem kennen viele Kommunen im Land. Abhilfe soll jetzt ein teures Finanzpaket des Bundes schaffen. In Oberharmersbach weckt das Hoffnung.

Der Bundestag hat den Weg frei gemacht für ein milliardenschweres Finanzpaket unter anderem für die Infrastruktur im Land. Auch in Südbaden hoffen Kommunen jetzt darauf, etwas vom Kuchen ab zu bekommen. Zum Beispiel das idyllische Oberharmersbach im Ortenaukreis. Dort gibt es nach Auskunft der Verantwortlichen einige Löcher zu stopfen.

In Oberharmersbach wohnen rund 2.500 Einwohnerinnen und Einwohner auf gut 40 Quadratkilometer Fläche. Wenige Menschen, viel Platz. Deshalb gibt es viele lange Straßen. Die Kommune habe ein Netz von 72 Kilometern asphaltierter Straßen, sagt Bürgermeister Richard Weith (parteilos). Dazu kämen noch viele Waldwege. Ein Großteil dieses Straßennetzes sei in einem schlechten Zustand, beklagt Weith.

Wir haben einen riesigen Sanierungsstau vor uns.

Haushaltsplan immer deutlich im Minus

Das Problem ist typisch für landwirtschaftlich geprägte Flächengemeinden, denn dort gibt es kaum Einnahmen aus Gewerbe- und Einkommenssteuer. Die Folge sind marode Straßen, Brücken und Schulen. Nach Angaben des Deutschen Städte- und Gemeindebunds gibt es einen Investitionsstau von 186 Milliarden Euro. Betroffen ist auch Baden-Württemberg: Der Gemeindetag spricht von zwei Milliarden Euro Finanzierungsstau im Land.

Der Haushaltsplan in Oberharmersbach ist immer deutlich im Minus. Bislang fehlte zum Beispiel Geld, um Brücken instand zu setzen. Man habe sie überprüfen lassen und einige auch saniert, sagt Bürgermeister Weith. Das Geld reiche aber bei Weitem nicht aus, um alle 54 Brücken und Durchlässe "so herzustellen, wie sie sein sollten", sagt der Politiker weiter.

Forderung: Geld für den ländlichen Raum

Die Gemeinde will für Touristen attraktiv bleiben, sich weiterhin ein Freibad leisten und baut gerade ihr Nahwärmenetz aus. Da kommt das Finanzpaket gerade recht. Seit Tagen verfolgt Richard Weith die Debatte darum. Was das schuldenfinanzierte Infrastrukturgesetz angeht, sei er hin- und hergerissen, sagt Weith im Gespräch mit dem SWR. Aber wenn der Bund schon Schulden macht, solle das Geld auch in ländlichen Gemeinden wie Oberharmersbach ankommen, findet Richard Weith.

Schuldenpaket muss noch durch den Bundesrat

Der Bundestag hatte am Montag das von Union und SPD eingebrachte Schuldenpaket beschlossen. Mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit verabschiedete das Parlament eine Grundgesetzänderung, nach der Ausgaben für Verteidigung und Sicherheit ab einer bestimmten Höhe von der Schuldenbremse ausgenommen werden.

Beschlossen wurde auch ein 500 Milliarden Euro schweres Sondervermögen für Infrastrukturausgaben. Zudem wird die bislang strenge Schuldenregel für die Bundesländer gelockert. Jetzt muss noch der Bundesrat grünes Licht geben. Die Abstimmung ist für Freitag geplant.