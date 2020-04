Plexiglasscheiben und Mundschutz: OB-Wahl in Rheinfelden in Zeiten von Corona

In Rheinfelden (Landkreis Lörrach) haben die Bürger an diesem Sonntag ihren Oberbürgermeister gewählt. Es war die erste Wahl in Zeiten von Corona - viele der Wahlberechtigten folgten dem dem Aufruf zur Briefwahl.