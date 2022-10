Oben Solarstrom, unten Apfelbaum

Familie Vollmer aus Oberkirch (Ortenaukreis), kennt sich aus mit Obstbau und mit Erneuerbaren Energien. Im Ortsteil Nußbach betreibt Hansjörg Vollmer auf 5 Hektar Landwirtschaft im Nebenerwerb. Vor mehr als 20 Jahren hat er außerdem die Firma Intech gegründet, ein Unternehmen für Solartechnik mit Sitz in Kehl. Die Firma leitet heute Sohn Christoph Vollmer. Und mit dem Know-how des Ingenieurs bauen die beiden gerade ihre erste Agri-Photovoltaik-Testanlage auf.

Auf einer drei Meter hohen Stahlkonstruktion liegen die ersten Platten über einer Reihe frisch gepflanzter Apfel-Bäumchen. Sie sind beweglich und werden von Sensoren gesteuert, wie Christoph Vollmer erklärt:

„Die Photovoltaikanlage richtet sich vollautomatisch nach dem Sonnenstand. Das heißt sie richtet sich vollautomatisch nach dem Sonnenstand. Am Morgen richtet sie sich Richtung Osten aus und folgt so dem Tagesgang der Sonne. Das nennt man Tracking und das gibt es schon für Bodenanlagen. Das Besondere hier ist, dass wir sehr viel höher sind, dass wir Spalierobst anbauen können und die Photovoltaikanlage auf dem Spalierobst montieren können und so eine Doppelfunktion haben.“

Mit ihrer Anlage wollen die Vollmers ausprobieren, wie viel Licht sie den Obstbäumen wegnehmen und für die Stromerzeugung nutzen können, ohne dass der Obstertrag stark einbricht. Sie sind dabei Teil eines großen Versuchs des Landes Baden-Württemberg, der an insgesamt fünf Standorten läuft.

Das Freiburger Frauenhofer Institut betreut die Untersuchung und wird später die gesammelten Daten auswerten. Aber auch die Verwaltungshochschule Kehl ist involviert. Dort beobachten Wissenschaftler, wie die Genehmigungsprozesse für die Testanlagen ablaufen. Und schon jetzt hat Antonia Kallina von der Hochschule große Unterschiede in der Genehmigungspraxis der Kommunen festgestellt.

„Aufgrund der Lücken in der Gesetzgebung sind die Genehmigungsbehörden sehr unterschiedlich mit der neuen Technologie umgegangen. Die Behörden in Kressbronn am Bodensee haben politisch alles dafür in die Wege geleitet, dass die Anlage schnellstmöglich steht. Auf der anderen Seite haben wir hier in der Region eher Hürden mit den Genehmigungsbehörden gehabt.“

Während am Standort Kressbronn eine Anlage als Forschungsanlage für 25 Jahre genehmigt wurde, bekamen die Vollmers von der Stadt Oberkirch nur für fünf Jahre eine Genehmigung – ein Zeitraum, für den sich die Investition von 850.000 Euro nicht rechnet, nicht einmal wenn man den Landes-Zuschusses von 260.000 Euro berücksichtigt. Die Vollmers setzen darauf, dass sich das Baurecht ändert und in fünf Jahren keine Genehmigung mehr nötig ist. Und sie planen schon jetzt die nächste Versuchsanlage. Mit Unterstützung des staatlichen Weinbauinstituts wollen sie deutschlandweit die ersten sein, die Photovoltaikplatten über Reben installieren. Insbesondere für Steillagen, in denen traditionelle Rebsorten inzwischen eher zu viel als zu wenig Sonne bekommen, könnte die Einnahmen durch den erzeugten Strom höhere Bewirtschaftungskosten auslgeichen. Das hofft zum Beispiel Frederik Klodt vom Weinbauinstitut.

„Das Weinbauinstitut möchte da sehr gerne an der Agri-Photovoltaik arbeiten und das Potenzial erforschen und da am Ende eine Aussage treffen können, ob sich das lohnt für den Winzer, um diese Steillagen zu halten.“