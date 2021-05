per Mail teilen

Wer aufmerksam durch Freiburg läuft, der sieht sie an vielen Stellen: Wohnungslose. Wie sie aber wohnungslos geworden sind und warum sie es bleiben, erfahren wir normalerweise nicht. Nun erzählt ein Betroffener.

Holger Schulzke ist einer der Menschen, die in Freiburg bei Wind und Wetter an verschiedenen Orten sitzen - zumindest dann, wenn er nicht in Emmendingen ist. Dort hält er sich auch immer wieder auf. Holger Schulzke ist seit rund fünf Jahren wohnungslos. Sozialarbeiter bezeichnen ihn als "Vorzeigepenner", wie er sagt. Warum? Weil er keine Drogen nimmt und auf den ersten Blick nicht aussieht wie jemand, der auf der Straße lebt.

Aber nicht nur das scheint ihn von anderen Wohnungslosen abzuheben: Auch sein Lebenslauf scheint ein Widerspruch zu seiner aktuellen Situation zu sein. Wie Holger Schulzke erzählt, sei er noch vor einigen Jahren erfolgreich im Beruf gewesen. Als gelernter Glasmacher habe er im Ausland Glashütten aufgebaut.



Beruflich geht nichts mehr - Holger landet auf der Straße

Doch dann ging es auf einmal schnell abwärts: Er habe den falschen Menschen vertraut - wechselte in den falschen Job, kündigte und stand auf einmal vor dem Nichts. Es klappte nicht mit der Wohnung, die ihm ein Freund vermitteln wollte. Kurz darauf sei ihm die Unterbringung in einer Obdachlosenunterkunft angeboten worden. Das Angebot annehmen - damals undenkbar für Holger Schulzke.

"Dann hab ich gesagt: Ne, da gehe ich nicht rein. Da kaufe ich mir lieber einen Schlafsack und gehe auf die Straße."

Dort ist er geblieben. An Geld kommt Holger Schulzke durchs Betteln. Andere Arbeit gebe es schon - bei Baufirmen zum Beispiel. Fair seien die Bedingungen dabei aber nicht. Die Firmen nutzten Wohnungslose gezielt aus, die Bezahlung sei schlecht, erklärt Holger Schulzke:

"Er fährt einen Porsche und ich bin weiter auf der Straße, soll aber für einen Tausender arbeiten, während die anderen, die er schon jahrelang hat, 1.700, 2.000 oder sogar noch mehr bekommen. Das sehe ich nicht ein. Ich mache dieselbe Arbeit, also will ich dasselbe Geld haben."

Was müsste sich für Wohnungslose in Freiburg ändern?

Für Holger Schulzke ist klar: Für Wohnungslose in Freiburg muss sich einiges ändern. Vorschläge hat er gleich mehrere: Es brauche "vernünftigen Wohnraum", sagt er. In Wohnungslosenunterkünften wie einem Containerdorf, in dem viele Menschen auf engem Raum zusammen untergebracht sind, könne man als Arbeitnehmer nicht leben.

"Wenn man vielleicht sogar Arbeit findet, dann aber nicht schlafen kann, weil immer Terror ist - das funktioniert nicht, das Spiel."

Außerdem sei es wichtig, Sozialwohnungen nicht in "Problemviertel" zu stecken, erklärt Holger Schulzke weiter. Dort seien die Betroffenen direkt wieder "in der Szene drin". Ein Ausstieg auf Dauer sei so nicht möglich.

Auch die Stadtverwaltung sieht das Problem beim Wohnraum

Angemessener Wohnraum, Hilfe von Sozialarbeitern, faire Arbeitsbedingungen - Forderungen, die der gelernte Sozialarbeiter Claudius Heidemann teilt. Er leitet die Abteilung für Soziales und Senioren bei der Stadtverwaltung in Freiburg und kümmert sich damit auch um das Thema Wohnungslosigkeit in der Stadt. Für Claudius Heidemann beginnen die Probleme auf dem Wohnungsmarkt:

"Der wesentliche Grund für die hohe und steigende Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit in Freiburg hängt mit dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum zusammen. Und damit, dass es dann in dem Bereich des sozialen Wohnungsbaus einen Verdrängungswettbewerb gibt."

Claudius Heidemann beobachtet außerdem, dass wohnungslose Menschen aufgrund der verbreiteten Stigmatisierung bei Vermietern noch schlechtere Chancen auf eine Wohnung haben als andere Mieterinnen und Mieter.

Heidemann: "Das Land muss gezielt fördern"

Eine Lösung für das Problem des mangelnden Wohnraums wäre für Claudius Heidemann mehr Fördergelder vom Land. Gut findet Claudius Heidemann, dass es mittlerweile einen "intitutionellen Zugang für die Wohnungsnotfallhilfe in Freiburg gibt". Das heißt: Die Freiburger Stadtbau muss der Wohnungsnotfallhilfe im Laufe des Jahres fünf Prozent der freigewordenen Wohnungen bereitstellen.

Laut Heidemann "das System, mit dem wir mehr Menschen aus der Wohnungslosigkeit rausbekommen". Das sei auch für den Steuerzahler wesentlich günstiger, als wenn die Stadt diverse Angebote wie Notunterkünfte und Wohnheime für Wohnungslose anbietet. Für Holger Schulzke bleibt die Wohnungslosigkeit allerdings weiter die Realität.