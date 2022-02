Oberbürgermeisterwahl in Kehl: Keine Entscheidung im ersten Wahlgang

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Kehl hat am Sonntag keiner der Kandidierenden die absolute Mehrheit erreicht. Am 20. Februar wird es einen zweiten Wahlgang geben.

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Kehl (Ortenaukreis) ist am Sonntag keine Entscheidung gefallen. Von den drei Kandidierenden hat niemand die nötige absolute Mehrheit erreicht. Die Wahlbeteiligung war mit 36,4 Prozent gering. Angetreten waren zwei Männer und eine Frau: Anemone Bippes, Wolfram Britz (links) und Thomas Wuttke. Langjähriger Stadtrat im ersten Wahlgang vorn Den höchsten Stimmenanteil erreicht Wolfram Britz mit 44,8 Prozent, gefolgt von Thomas Wuttke mit 28,6 Prozent und Anemone Bippes mit 25,5 Prozent. Wolfram Britz sitzt seit 2014 im Kehler Gemeinderat. Er ist Mitglied der SPD-Fraktion. Seine Kandidatur wird von SPD und Grünen unterstützt. Thomas Wuttke ist Kehls Erster Beigeordneter und als parteiunabhängiger Kandidat angetreten. Er lebt seit 2019 in der Kehler Kernstadt. Anemone Bippes lebt in Baden-Baden. In ihrem Heimatkreis ist sie stellvertretende Vorsitzende im CDU-Kreisverband. Kehls amtierender OB Toni Vetrano. SWR Kehls amtierender OB Toni Vetrano hatte im Frühjahr 2021 angekündigt, nicht noch einmal als Oberbürgermeister kandidieren zu wollen. Am 20. Februar wird ein zweites Mal gewählt. Dann reicht die einfache Stimmmehrheit.