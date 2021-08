Die Corona-Infektionszahlen steigen wieder, deshalb überprüft die Polizei nun Reiserückkehrer. Aber nur stichprobenartig, wie sich in Weil am Rhein an der Grenze zur Schweiz zeigt.

Es ist der erste Tag, an dem die Polizei Reiserückkehrer überprüft - und es ist nicht viel los in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) am Grenzübergang zur Schweiz. Nur wenige Autos mit Urlauberinnen und Urlaubern passieren die Grenze; viele von ihnen wissen von der Corona-Testpflicht.

Der Radio-Beitrag zum Nachhören:

Tatsächlich ist am Grenzposten an diesem Morgen keine Bundespolizei im Einsatz, um die Testpflicht bei ungeimpften Reiserückkehrenden zu überprüfen. Ähnlich sieht es in Breisach an der Grenze zu Frankreich aus.

Es geht bei den Kontrollen eher um Abschreckung

Allerdings gehe es auch gar nicht um eine lückenlose Kontrolle, erklärt Heiko Teggatz von der deutschen Polizeigewerkschaft im Deutschlandfunk. Ziel sei nämlich die Abschreckung. Verstöße gegen diese Verordnung würden mit Bußgeldern bis zu 25.000 Euro geahndet. "Ich würde es mir gut überlegen, aus meinem Urlaub zurückzukommen und dann Gefahr zu laufen bei einer Stichprobe erwischt zu werden. Dann wird die Sache richtig teuer", so Teggatz.

Viele Grenzübergänge zur Schweiz

Auch die Waldshuter SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelüer-Sutter, in deren Wahlkreis Waldshut es zahlreiche Grenzübergänge zur Schweiz gibt, verteidigt die Kontrollen: "Dass wir jeden überprüfen, das wird nicht gehen. Aber wir setzen ein klares Signal, wir sehen ja, dass die Inzidenzen hochgehen, wir sehen, dass nicht alles geimpft sind. Rita Schwarzelühr Sutter, die als Staatssekretärin an dem Beschluss beteiligt war, verweist auf die Sonderregeln für den Grenzverkehr. Wer pendelt, sei von der Testpflicht befreit, so die Abgeordnete.

"Wir können uns keine vierte Welle leisten. Deswegen finde ich diese Regelung durchaus wichtig."

Stichproben in Südbaden

Die Bundespolizei hat angekündigt, ab dem 1. August Stichproben an einzelnen Grenzposten in Südbaden durchzuführen. Dann wird sich zeigen, wie ernst die Rückreisenden die neue Verordnung nehmen - und ob die ersten Bußgelder fällig werden.