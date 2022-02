Laut einer Liste der Landesapothekenkammer gibt es derzeit in Südbaden nur zwei Apotheken, in denen Menschen sich impfen lassen können. Es handelt sich um eine Apotheke in Freiburg und eine in Gegenbach im Ortenaukreis. Die Covid-19-Impfung in Apotheken ist seit Dienstag offiziell möglich. 380 Apothekerinnen und Apotheker im Land haben bereits entsprechende Schulungen absolviert. Das Problem sind derzeit jedoch fehlendes Personal und Räume, um die zusätzliche Aufgabe zu stemmen.