80 Jahre nach Kriegsende: Freiburg eröffnet NS-Dokuzentrum

Nach langer Planungs- und Bauzeit eröffnet am Freitag das NS-Dokumentationszentrum in Freiburg. Das Haus will an die Verbrechen der NS-Diktatur erinnern, aber auch ein Lern- und Gedenkort sein.

Ein Kraftakt und ein Meilenstein: Im Herzen von Freiburg öffnet das NS-Dokuzentrum seine Tore. Jahrelang wurde geplant, umgebaut und an der Dauerausstellung gefeilt. Am Freitag ist es nun endlich soweit: Das NS-Dokumentationszentrum wird als neuer Bestandteil der Städtischen Museen Freiburg eingeweiht. Wo einst das ehemalige Verkehrsamt seinen Platz hatte, erinnern nun Fotos, Infotafeln und bewegende Zeitzeugenberichte an die NS-Geschichte der Stadt - in einer Zeit, in der die Zahl der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen schwindet und die Erinnerung an die NS-Zeit zu verblassen droht.

Festakt für NS-Dokuzentrum in Freiburg Am Donnerstag, 20. März, wird es um 17 Uhr einen Festakt im Historischen Kaisersaal geben. Unter den Gästen: unter anderem die baden-württembergische Landtagspräsidentin Muhterem Aras. Sie hat die Schirmherrschaft des Dokumentationszentrum Nationalsozialismus übernommen. Zum Eröffnungswochenende (21. bis 23. März) bietet das Haus verschiedene Veranstaltungen an. Der Eintritt ist frei. Interessierte können Gratistickets für die Veranstaltungen erhalten.

Von 1918 bis heute: Dauerausstellung "Hinter den Fassaden"

Wer das Haus am Rotteckring 14 betritt, taucht unmittelbar in die Dauerausstellung "Hinter den Fassaden" ein. Diese Ausstellung beleuchtet Ereignisse und Persönlichkeiten aus Freiburg und der umliegenden Region von 1918 bis in die Gegenwart. Sie ist in vier sogenannte "ZeitRäume" unterteilt und dreisprachig: auf Deutsch, Englisch und Französisch.





"Freiburg in der Weimarer Zeit" von 1918 bis 1938

"Etablierung der Diktatur: Ausgrenzung und Anpassung" von 1933 bis 1938

"Zweiter Weltkrieg: Gewalt und Normalität" von 1938/39 bis 1945

"Freiburg und der Nationalsozialismus - Was bleibt?" von 1945 bis heute

Architektonisch sticht ein großer, begehbarer Würfel im gläsernen Gedenkraum heraus. Entlang der Wände sind die Namen von 1.048 Menschen zu lesen, die eine Verbindung zu Freiburg hatten. Diese Menschen wurden zwischen 1933 und 1945 von den Nazis ermordet oder starben infolge ihrer Verfolgung. In den Boden eingelassen sind mehrere Fundamentsteine der Synagoge, die bis 1938 auf dem heutigen Platz der Alten Synagoge stand. Diese Steine wurden bei Bauarbeiten für den Gedenkbrunnen entdeckt.

Als Kind entkam er den Nazis: Felix Rottberger mit seiner Frau vor dem Synagogenmodell im neuen NS-Dokuzentrum. SWR Marion Eiche

Im früheren Verkehrsamt: Vom Propaganda-Büro zum NS-Dokuzentrum

800 Quadratmeter Ausstellungsfläche, verteilt auf drei Stockwerke: Das NS-Dokuzentrum hat einen historischen Ort bezogen. Es ist im ehemaligen Verkehrsamt der Stadt untergebracht. Das Verkehrsamt wurde 1936 eröffnet. Damals diente es als eine Art Tourismusbüro für Reisende, jedoch mit einem klaren Propaganda-Auftrag: Es sollte das Ideal der "völkischen Heimat" verbreiten. Zudem arbeitete es eng mit der NS-Freizeitorganisation "Kraft durch Freude" zusammen.

In der Ausstellung soll das Gemälde größtenteils verdeckt werden. Nur Ausschnitte können die Besucher betrachten. SWR

Während der Umbauarbeiten entdeckten die Bauarbeiter ein lange verborgenes Fresko, das die Zeit überdauert hatte. "Das nationalsozialistische Gemälde zeigt Menschen, die dem sogenannten nationalsozialistischen Idealbild entsprechen", erläuterte Julia Wolrab, die Leiterin des NS-Dokumentationszentrums, damals. Der überraschende Fund des Gemäldes führte zu Verzögerungen bei den Bauarbeiten, doch er fügte der Geschichte des Ortes eine weitere Schicht hinzu. Die Geschichte des ehemaligen Verkehrsamtes und dessen Räumlichkeiten, einschließlich eines Luftschutzkellers, wird nun Teil der Dauerausstellung sein.

Eine Großbaustelle: So sah es im NS-Dokuzentrum in Freiburg im April 2024 aus

NS-Dokuzentrum: Ein Ort zum Forschen und Nachdenken

Das Dokumentationszentrum Nationalsozialismus in Freiburg dient vor allem als neuer Erinnerungsort für die Opfer der NS-Gewaltherrschaft. Es bietet zudem eine Anlaufstelle für Forschung und Bildung. Schulklassen können sich interaktiv mit der NS-Geschichte befassen. Der Schwerpunkt liegt auf der Geschichtsvermittlung, um Denkanstöße und neue Impulse zu geben. Dabei thematisiert man auch aktuelle Fälle von Antisemitismus, Antiziganismus, Rechtsextremismus und Diskriminierung.

Unter dem Dach des NS-Dokuzentrums werden auch der Nachlass der christlichen Widerstandskämpferin Gertrud Luckner sowie Teile der Gertrud-Luckner-Bibliothek zu finden sein. Gleichzeitig zieht die Außenstelle Freiburg der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) ins benachbarte Rotteckhaus ein.

NS-Dokuzentrum in Freiburg: Die Entstehungsgeschichte Seit 2009 fordern Initiativen ein Dokumentations- und Informationszentrum in Freiburg, um die Geschichte des Nationalsozialismus in der Region aufzuarbeiten. Einen weiteren Schub gab 2016 die Sonderausstellung "Nationalsozialismus in Freiburg" im Augustinermuseum, die über 80.000 Besucherinnen und Besucher anzog. Sie zeigte das große Interesse, aber auch zahlreiche Forschungslücken auf. Zwei Jahre später beschloss der Gemeinderat einstimmig, ein solches Zentrum einzurichten. Der Umbau des ehemaligen Verkehrsamtes startete 2022 und kostete rund sechs Millionen Euro, hinzukommen etwa 1,6 Millionen Euro für die Einrichtung.

Mehr als 300 Mitglieder im Förderverein

Drei Jahre vor der Eröffnung des NS-Dokuzentrums gründete sich der dazugehörige Förderverein mit mehr als 300 Unterstützern. Zu den bekanntesten Mitgliedern gehören der frühere SC-Trainer Christian Streich und der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle. Der Verein unterstützt das Dokumentationszentrum mit Spenden, um Sonderausstellungen zu realisieren und Freiburger Biografien zu erforschen. Vorsitzender ist Christoph Ebner, Leiter des SWR-Studios Freiburg.

Zwei Aufgaben stehen im Vordergrund: Der Verein will die Einrichtung in der Stadt- und Zivilgesellschaft verankern, was durch eine Mitgliedschaft möglich ist. Es sollen sich möglichst viele Menschen hinter das Dokumentationszentrum stellen und damit auf die Seite der Demokratie. Weiter will der Verein einen wichtigen finanziellen Beitrag zur Erinnerungskultur leisten.