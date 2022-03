per Mail teilen

In allen vier Kreisimpfzentren des Ortenaukreises sind die Lieferungen des Impfstoffes von Novavax angekommen. Vorrangig soll er Menschen angeboten werden, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen. Weil sich in dieser Gruppe aber kein großer Bedarf abzeichnet, können laut dem Landratsamt in Offenburg, Lahr, Haslach und Oberkirch auch andere Personen mit Novavax geimpft werden.