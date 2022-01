Novartis will Corona-Medikament auf den Markt bringen

Der US-Pharmakonzern Pfizer setzt auf das in Freiburg mitentwickelte Corona-Medikament Paxlovid. In der Schweiz ist Konkurrent Novartis nun mit dem Produkt Ensovibep am Start.

Das Virus lässt sich mit einem Eiweißmolekül bekämpfen: Das hat das Bio-Tech Unternehmen Molecular Partners aus Schlieren (Schweiz) herausgefunden. Die letzten Puzzleteilchen für das Corona-Medikament Ensovibep seien gefunden. Und es scheint zu wirken. Der Pharmakonzern Novartis hat mittlerweile die Rechte an dem Mittel erworben. „Also wenn man Ensovibep einem Risikopatienten in den ersten sieben Tagen der Krankheit gibt, können wir vier von fünf Hospitalisierungen verhindern und wir haben auch keine Toten. Während in der Placebogruppe leider auch Patienten verstorben sind.“ Patrick Amstutz, Geschäftsführer des Bio-Tech-Unternehmens Molecular Partners im schweizerischen Schlieren Christian Reusch, Schweizer Fernsehen Medikament wirkt auch gegen Omikron Das Medikament dockt an das Virus an und verhindert so, dass es in Zellen eindringen kann. Ensovibep ist an 300 Patientinnen und Patienten getestet worden und soll auch gegen die Omikron-Variante wirksam sein. Bei Menschen, die bereits schwer erkrankt sind, kann das Medikament allerdings wenig ausrichten. Dreistellige Millionen-Investition 150 Millionen Franken investiert Pharmagigant Novartis in die Entwicklung und strebt nun für das Anti-Corona-Medikament schnell eine weltweite Zulassung an. Vorsorglich hat das Schweizer Bundesamt für Gesundheit bereits 200.000 Dosen bestellt.