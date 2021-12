Elsass schaltet in den Notmodus

Im Dreiländereck werden wegen der Corona-Pandemie die Intensivbetten knapp. Nachdem sich in den vergangenen Wochen die Situation in Südbaden zugespitzt hatte, kommen nun ähnliche Meldungen aus der Schweizer Nachbarschaft und dem Elsass. Es ist keine Woche her, da hatte sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann über das Angebot aus Frankreich gefreut, deutsche Coronapatienten aufzunehmen. Inzwischen sind im Elsass aber nur noch wenige Intensivbetten frei. Nach Mulhouse und Colmar hat nun auch das Universitätsklinikum Straßburg in den Notmodus umgeschaltet. Im Elsass sind die Bilder aus 2020 noch sehr präsent, als Präsident Emmanuel Macron ein Feldlazarett mit Intensivbetten in Mulhouse besucht oder das Militär Coronapatienten nach Deutschland ausgeflogen hatte. Auch in Südbaden sind in den meisten Kliniken kaum Intensivbetten frei. Ändert sich nichts, werden bis Jahresende auch im Raum Basel die Intensivbetten nicht mehr ausreichen.