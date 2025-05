Notfallsanitäter Mirko Blum: Rettungskräfte werden oft überflüssigerweise gerufen

per Mail teilen

Der Rettungsdienst ist in Deutschland nur für Notfälle gedacht. Aber häufig rufen Menschen die Notfallnummer 112 an, wenn ihre gesundheitlichen Beschwerden eigentlich ein Fall für den Hausarzt sind. Es komme häufig vor, dass sie zu einer Grippe gerufen werden statt eines echten Notfalls wie schwere Atemnot oder einem Herzinfarkt, erzählt Mirko Blum. Dadurch steigt die Zahl der Einsätze, obwohl die Anzahl der Notfälle in den letzten Jahren gleich geblieben sei. Ein Grund: Viele Menschen kennen die Nummer 116 117 nicht – die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes. Diese Nummer ist dafür gedacht, Patienten weiterzuhelfen, wenn kein akuter Notfall vorliegt und keine Arztpraxis zu erreichen ist.