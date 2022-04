Notfallfonds für ukrainische Studierende

per Mail teilen

Viele ukrainische Studierende, die in den Südwesten geflohen sind, möchten hier weiterstudieren. Die Freiburger Universität zählt bislang 300 Anfragen. Die Finanzierung des Studiums stellt viele Geflüchteten vor Herausforderungen. In Freiburg gibt einen eigens eingerichteten Nothilfe-Fonds Ukraine und einen allgemeinen Notfallfonds. Das Studierendenwerk Freiburg bietet eine Finanzberatung an. Außerdem hat die Baden-Württemberg Stiftung ein Soforthilfeprogramm ins Leben gerufen, aus dem die Universitäten Stipendien bereitstellen können. Das Land kommt den bereits immatrikulierten und den geflüchteten ukrainischen jungen Leuten mit Studienwunsch entgegen. Sie werden von den sonst für ausländische Studenten verlangten Gebühren von 1.500 Euro im Semester befreit.