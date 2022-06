Handy-Notruf in Grenzregion funktioniert nicht immer

Einen Notruf absetzen und so schnell wie möglich Hilfe bekommen: das sollte inzwischen eine Selbstverständlichkeit sein. Doch es funktioniert offenbar nicht immer.

Ingo Danner zeigt auf die Einfahrt zu einem großen alten Haus. Er lebt in dem kleinen malerischen Ort Nack. Wie eine Halbinsel mit Wäldern und Weinbergen ragen die Orte hier in die Schweiz hinein.

Notruf landete wegen Schweizer Netz bei Polizei

Als Ingo Danner vor einigen Tagen im Garten vor seinem Haus arbeitete, wurde er von zwei Frauen zur Einfahrt nebenan gerufen. Eine ältere Frau lag verletzt auf dem Boden. Die Frauen und Ingo Danner wollten helfen. Die beiden Damen versuchten mit ihrem Handy über die 112 einen Notruf abzusetzen. Allerdings waren sie im Schweizer Netz. Ingo Danner erzählt, was dann passierte: "Der Notruf wurde beantwortet von Schweizer Seite. Die Situation wurde geschildert und dann kam aber die Aussage: wir sind nicht zuständig, wenden sie sich an die deutschen Behörden."

Notruf über Festnetz hat funktioniert

Zum Glück ist das alles mitten im Ort passiert, zum Glück war der Nachbar da und zum Glück waren die Verletzungen nicht dramatisch. Ingo Danner konnte bei sich zu Hause über das Festnetztelefon die deutsche Rettungsleitstelle informieren. Der Frau geht es wieder gut, berichtet er. Dass es hier nur Schweizer Funknetz gibt, ist allen klar.

"Wir waren sehr erstaunt, dass es nicht möglich war uns durchzustellen"

Tatsächlich gibt es diese Weiterleitung seit Jahren und sie funktioniere in der Regel reibungslos, sagt der Leiter des zuständigen deutschen Rettungsdienstes in Waldshut, Heiko Zimmermann. Auch an diesem Tag seien vier Notrufe aus dem Grenzgebiet über die Schweiz an die Deutsche Rettungsleitstelle weitergeleitet worden: "De facto ist es ein Einzelfall. Tatsächlich findet die grenzüberschreitende Hilfe täglich statt. Polizeilich wie nicht polizeilich – das ist inzwischen in den Köpfen. Man kann von einem partnerschaftlichen und kooperativem Gedanken sprechen, der im Sinne unserer Bevölkerung am Hochrhein gut funktioniert."

Rettungsdienst spricht von Einzelfall

Und auch die Schweizer Notrufzentrale spricht von einem Einzelfall und schreibt auf SWR Anfrage: «Wir bedauern diesen Fehler, werden die Abläufe überprüfen und verbessern und sind froh, dass die Dame Hilfe erhalten hat.»

112 gilt nicht in der Schweiz

Das Problem ist die europaweite Notrufnummer 112. Sie gilt nicht in der Schweiz. Wer im Schweizer Netz die 112 wählt, landet bei der Polizei und nicht bei den medizinischen Rettungsdiensten. Der Leiter des Rettungsdienstes im Grenzgebiet, Heiko Zimmerman, würde sich wünschen, dass dies geändert wird. Er sieht in der Grenzlage aber auch Vorteile: „Wir sind hier in der privilegierten Lage auf fünf Hubschrauberstandorte zurückzugreifen. Drei davon sind in der Schweiz. Unsere Zusammenarbeit läuft jetzt über zehn Jahre und ist immer besser. Ich bin zuversichtlich, dass die Vernetzung immer besser wird.“

Bessere Netzabdeckung wäre eine Lösung

Die einfachste Lösung wäre es: auch im Grenzbiet Mobilfunkmasten aufzustellen. Dann könnten die Menschen dort in dem Netz des eigenen Landes telefonieren. Doch die großen Mobilfunkanbieter in Deutschland haben daran offenbar wenig Interesse.